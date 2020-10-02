بلاسخارت  ..السفيرة غير المرغوبة في العراق!!

2020/10/02 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب لم تعد ممثلة البعثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت مرغوبة بإستمرار ممارسة مهامها في العراق ، كما يؤكد كثير من المتظاهرين وأوساط سياسية عراقية، راحت تستغرب أدوار تلك الممثلة التي أثارت سخرية الكثيرين من نشاطاتها ، التي لا تتوفق مع رغبات الكثير من العراقيين ، الذين يجدون في استمرار مهامها، أنها أضرت […]

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