الصحة والبيئة تشدد على المؤسسات الصحية الالتزام بشروط السلامة الاشعاعية

2020/10/02 | 22:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

شددت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة على ضرورة ، “التزام المؤسسات الصحية بشروط ومتطلبات السلامة الاشعاعية”.

وقالت بشرى علي أحمد مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع ، “ان المسوحات الاشعاعية للمؤسسات الصحية اثبتت عدم وجود اي مؤشرات لوجود تسرب للاشعة المؤينة واستمرار ألتزام تلك المؤسسات الصحية بشروط ومتطلبات السلامة الاشعاعية .

مبينة ان مركز الوقاية مستمر بأرسال الفرق الفنية الاشعاعية المختصة الى المؤسسات الحكومية والاهلية وبصورة دورية لاجراء المسوحات الاشعاعية الدورية على الاجهزة المولدة للاشعة للتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط والمحددات المعتمدة ومعايير السلامة الاشعاعية”.

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