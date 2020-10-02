وزير سابق: العراق مقبل على تسونامي هائل (غير مسبوق)

2020/10/02 | 22:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال وزير التربية السابق، والنائب الحالي، محمد إقبال الصيدلي، الجمعة، ان العراق أمام تحد غير مسبوق، ومقبل على تسونامي تغيير هائل في السياسات والانظمة.

وكتب الصيدلي عبر حسابه في "تويتر" تغريدة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (2 تشرين الأول 2020)، جاء فيها ان "القراءة الواقعية والصحيحة للاحداث ستقودنا بالتأكيد لنوع من سياسة التحوط".

وأضاف: "نحن مقبلون على تسونامي تغيير هائل في السياسات والانظمة، وما ينطوي عليها من عمق حيوي باكثر من اتجاه".

وتابع، ان "العراق بحاجة لقرارات ثابتة، تستند الى اتفاق وطني حقيقي، لا مغالبة فيه لطرف على طرف".

واختتم بالقول ان "العراق أمام تحدي غير مسبوق".

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