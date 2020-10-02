اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. سر تقرب الثنائي الشيعي من الأميركيين  

2020/10/02 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخرا التوصل لاتفاق إطار مع إسرائيل لبدء محادثات ترسيم الحدود بين البلدين.

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