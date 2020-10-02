2020/10/02 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساعدي في جلسة حوارية: الكاظمي لم يكلفنا بأي واجب خارج مهمات التشكيل مكافحة الإرهاب جهاز وطني عابر للمكوناتية وإكتسب سمعة دولية الموصل أحتلت بـ 48 ساعة وإستعدنا كل منزل فيها بالدم العراقي الغالي بغداد – الزمان انتهى جهاز مكافحة الارهاب من وضع مسودة استراتيجية لمحاربة الارهاب تغطي الاعوام الخمسة المقبلة، وقال رئيس الجهاز الفريق الاول […]

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