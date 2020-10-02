جهاز مكافحة الإرهاب يحبط مخططاً لاستهداف زوّار الأربعينية بانتحاريين اثنين

2020/10/02 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، إحباط القوات الأمنية مخططاً لاستهداف زوار الأربعينية، بانتحاريين اثنين. وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 تشرين الأول 2020) إنه، "من خلال المتابعة المستمرة، جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد، ويُحبط مُخطط إرهابي لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين، وقد جاءت عملية القبض عليهما، وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة وجُهد كبير من قبل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب".

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