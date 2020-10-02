بارزاني: أشعر بخسارة مام جلال الآن أكثر من أي من وقت مضى

2020/10/02 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى بافل طالباني وقوباد طالباني رسالة من مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال.

وفيما يأتي نص الرسالة:

أبناء اخي السيد بافل والسيد قوباد

في ذكرى مرور ثلاث سنوات على رحيل اخي العزيز مام جلال مع تقديم الاحترام والتقدير لدوره الفاعل اثناء النضال الثوري في الحركة التحررية لشعبنا وخلال رئاسة العراق كأول رئيس جمهورية كوردي، أشعر الآن أكثر من اي وقت مضى بخسارة فقدانه.

أتمنى ان تستمرا في ادامة طريق والدكما لتحقيق حلم شعبنا ولا تدخرا جهدا في تعزيز وحدة الصف الوطني.

عمكم

مسعود بارزاني

PUKmedia / خاص ‌

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