رئيس الجمهورية: مام جلال رمز للنضال وجزء مهم من تاريخ وطننا

2020/10/02 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد برهم صالح رئيس الجمهورية ان فقيد الامة مام جلال رمز للنضال والكفاح بكل معنى الكلمة.

وقال رئيس الجمهورية في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، ان العراق واقليم كوردستان بحاجة اكبر الى حكمة ودهاء هذا القائد الفريد.

وفيما يأتي نص بيان رئيس الجمهورية:

مرت 3 اعوام على رحيل القائد والمرشد الكبير مام جلال، وخلال هذه السنوات الثلاث احن واشتاق الى حكمة هذا الاستاذ الكبير، ومهما مرت السنين على رحيل مام جلال فإن العراق واقليم كوردستان بحاجة اكبر الى حكمة ودهاء هذا القائد الفريد، لذلك فإن الاخلاص والوفاء لروح مام جلال ونهجه يكون قبل كل شئ بتخليد الثقافة السياسية لمام جلال والتي افنى عمره من اجلها، والدفاع عن تلك المدرسة الكبيرة والتي استطاع بنضاله المديد وبمساعدة المئات والالاف من المناضلين من تحقيق الحكم الذاتي لكوردستان وتحرير العراق من الدكتاتورية.

اليوم وفي خضم الازمات في العراق وكوردستان نحن احوج ما نكون بشكل اكثر لسياسة شدة الورد للرئيس مام جلال وروح الحقيقة لتجاوز الازمات بمسؤولية مشتركة وخدمة المواطن والوطن.

في هذه المناسبة اريد التأكيد على ان الميراث السياسي للرئيس مام جلال اكبر من ان يؤطر بقالب حزبي، لانه يشكل جزءا مهما من التاريخ السياسي لوطننا، وهو رمز للنضال والكفاح بكل معنى الكلمة.

في الذكرى الثالث لرحيل مرشدنا ابعث تحية لروح الطاهرة وادعو الله تعالى أن يجزيه في جنة الخلود على نضاله وكفاحه.

برهم احمد صالح

رئيس الجمهورية

PUKmedia / خاص ‌

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