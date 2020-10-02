جهاز مكافحة الارهاب يحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف زائري الاربعينية شمالي بغداد

2020/10/02 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة: قانون العطل الرسمية مازال قيد الدراسة

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، أن قانون العيد الوطني الذي تم التصويت عليه في مجلس الوزراء في الأول من الشهر الماضي مازال في مجلس النواب، فيما يخضع قانون العطلات الرسمية للدراسة في الوقت الراهن.

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