مُكافحة الإرهاب يُحبط مُخطط إرهابي لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين

2020/10/02 | 23:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول ، مساء الجمعة ، عن احباط مخطط إرهابي لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “من خلال المتابعة المستمرة، جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد، ويُحبط مُخطط إرهابي لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين، وقد جاءت عملية القبض عليهما، وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة وجُهد كبير من قبل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب .

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