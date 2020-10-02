السيستاني يعزي بوفاة امير الكويت


السيستاني يعزي بوفاة امير الكويت
2020/10/02 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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