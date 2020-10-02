احباط مخطط ارهابي لاستهداف الزائرين شمالي بغداد

2020/10/02 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، احباط مخطط ارهابي لاستهداف الزائرين شمالي العاصمة بغداد.وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة المستمرة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد، واحبط مُخطط إرهابي لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين".واضاف أن "عملية القبض عليهما، جاءت وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة وجُهد كبير من قبل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب".

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