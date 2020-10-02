احباط مخطط لاستهداف زائري اربعينية الامام الحسين ( عليه السلام ) شمالي بغداد

2020/10/02 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ احبط جهاز مكافحة الارهاب مخططا لاستهداف زائري اربعينية الامام الحسين ( عليه السلام ) .وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول :" ان جهازمكافحة الارهاب القى القبض على انتحاريين كانا يخططان لاستهداف الزائرين ، شمالي بغداد "./انتهى2

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