لبنان يطلب من الانتربول توقيف مالك وقبطان السفينة التي نقلت نترات الامونيوم الى مرفأ بيروت

2020/10/02 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مصدر قضائي :" ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في آب الماضي وخلف اكثر من 190 قتيلا، اصدر مذكرة توقيف بحق مالك وقبطان السفينة "روسوس" التي نقلت المادة التي تسببت بالانفجار ".ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المصدر القضائي قوله: "ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان اصدر مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة "روسوس" التي نقلت مواد نترات الأمونيوم إلى لبنان وقبطان السفينة، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية التي احالت مذكرتي التوقيف للانتربول وطلبت اصدار تعميم دولي بالقبض عليهما".جاء هذا القرار بعد توجه وفد قضائي وامني لبناني الى قبرص حيث استمع الى افادة مالك السفينة في مقر اقامته، مع الاشارة الى ان السلطات القبرصية سبق واستجوبت مالك السفينة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.يوكان انفجار وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب داخل العنبر رقم 12 حيث كانت تخزن/ 2750 /طنا من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات، بحسب السلطات.



ونتج عن الانفجار الذي أوقع أيضا 6500 جريح ودمّر مناطق من العاصمة اللبنانية، حريق ذكرت تقارير ان اعمال صيانة تسببت به".وفي العام 2013، توقّفت الباخرة "روسوس" في مرفأ بيروت قادمة من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق وكانت محمّلة بمادة نترات الأمونيوم الكيميائية".ووفق موقع "مارين ترافيك" وصلت السفينة الى بيروت في 20 تشرين الثاني 2013 ولم تغادرها أبدا، بعدما واجهت مشاكل فنية.



وأُودعت شحنات نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة"./انتهى2

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