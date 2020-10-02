تعليقا على لقاء بلاسخارت مع ابو فدك.. يونامي: الحوار هو الحل الوحيد لتحقيق السلام

2020/10/02 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، الجمعة، ان الحوار هو الحل الوحيد ونتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي لتحقيق السلام، وذلك في اول تعليق بشأن لقاء بلاسخارت، مع رئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك.

وذكرت يونامي، في تغريدة على تويتر اليوم (2 تشرين الاول 2020)، إن "الحياد والاستقلال في صميم تفويض الأمم المتحدة يعني أننا نتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي لتحقيق السلام".

واضافت، ان "عملنا في العراق ليس استثناء الحوار هو الحل الوحيد، والتخويف والعنف ليسا الطريق للمضي قدما أبدا".

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت اثارت الجدل بعد الإعلان عن لقاء جمعها، الجمعة، بعبدالعزيز المحمداوي، الملقب بأبو فدك والمصنف على قائمة الإرهاب الأميركية.

وقد أصدرت هيئة الحشد الشعبي، بيانا الجمعة قالت فيه إن المحمداوي استقبل بلاسخارت في مقر الهيئة ببغداد وبحث معها التطورات الأمنية.

ا.ح

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