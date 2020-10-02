بعد إصابة ترامب بكورونا.. ماذا يحدث لو تعذر على الرئيس أداء مهامه؟

2020/10/02 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد ينطبق الأمر على دونالد ترامب الذي تأكدت إصابته بكوفيد-19 ووضع في الحجر، في حال تعكرت حالته الصحية أكثر قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

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