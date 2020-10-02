2020/10/02 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصف قرن على رحيل الزعيم المصري الأدباء العرب يرثون عبد الناصر حسن عاتي الطائي على الرغم من مرور نصف قرن على رحيله ما زال اسم جمال عبد الناصر الذي انتقل الى رحمة ورحاب ربه العظيم في الثامن والعشرين من ايلول عام 1970 اثر نوبة قلبية مفاجئة فارق على اثرها الحياة دائم الألق والحضور في عقول […]

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