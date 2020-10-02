2020/10/02 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشكيلي عضيد طارق يتحدث لـ(الزمان ) عن رحلة نزوحه الغامضة : الألم هو المقاربة لأجواء اللوحة الفنية سامر الياس سعيد يستند الفنان التشكيلي عضيد طارق على فاصلة تاريخية في محطاته الفنية حينما يستقي مواضيع لوحاته التي تؤكد على الحضور الريادي لمدينة الموصل اذ يمزج فيها الما شفافا ونظرات تستغرب كل تلك الفواصل المؤلمة التي عاشتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيلي عضيد طارق يتحدث لـ(الزمان ) عن رحلة نزوحه الغامضة :) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيلي عضيد طارق يتحدث لـ(الزمان ) عن رحلة نزوحه الغامضة :) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).