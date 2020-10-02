2020/10/02 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلسفة قانون الشركات العامة العراقي رقم 22 لسنة 1977 بين الإقتصاد الموجّه وإقتصاد السوق الحر – محمد سلطان حسن من أجل بيان فلسفة شيء ما، لابد من البحث في ماهية هذا الشيء ، والبحث في الماهية يقتضي حتمًا البحث في أجزاء ومكونات هذا الشيء ؟ ، وما هو المقصد والغاية من وجوده ؟ .واستنادًا […]

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