احباط محاولة لاستهداف زائري الاربعينية في بغداد

2020/10/02 | 23:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة،عن احباط مُخطط إرهابي لإستهداف زائري الأربعينية في بغداد.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، انه “من خلال المتابعة المستمرة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد”.

واضاف ان “الجهاز احبط مُخططا إرهابيا لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين”، مشيرا الى ان “عملية القبض عليهما جاءت وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة وجُهد كبير من قبل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب”.

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