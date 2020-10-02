2020/10/02 | 23:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حادث حريق نشب في غرفة داخل الاقسام الداخلية التابع الى جامعة واسط/كلية الطب في منطقة الهورة ضمن قضاء الكوت..

حيث تمكنت الفرق من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي والسيطرة عليه بمهنية واداء مميز حال دون انتشار النيران الى باقي اجزاء القسم الداخلي وبأضرار مادية بسيطة وبدون خسائر بالارواح تذكر..وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع حادث حريق .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في الاقسام الداخلية لجامعة واسط والدفاع المدني يتدخل لاخماده) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في الاقسام الداخلية لجامعة واسط والدفاع المدني يتدخل لاخماده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).