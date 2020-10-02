 لاعب آخر تستقبله عيادة ريال مدريد

2020/10/02 | 23:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

لم نعد نستغرب حاليا عندما نقرأ أو نشاهد أو نستمع لخبر إصابة لاعب مهم من نجوم ريال مدريد بإصابة عضلية أو إصابة اخرى أخطر وهذا ما جعل النادي الفريق الأكثر تضررا في الفترة الحالية من الإصابات.

بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على داني كارفخال من قبل الخدمات الطبية لـ ريال مدريد تم تشخيص إصابته في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى وسيتم تقييم الحالة لاحقا والمتوقع مبدئياً غيابه لمدة شهرين على الأقل.

بإصابة كارفخال إزداد عدد اللاعبين المصابين حاليا إلى أربعة نجوم وهم :توني كروسهازاردماريانو ديازكارفخالالمجهود الضخم الذي دشنه لاعبي ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي مع تلاحم الموسم الحالي له دور كبير في ذلك وبات زيدان مطالبا بالمداورة بشكل أكثر من الأول لكي يتجنب الإصابات المتكررة.

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