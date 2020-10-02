المرجع السيستاني يعزي بوفاة الأمير صباح الأحمد

2020/10/02 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عزى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، الشعب الكويتي بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.



وجاء في برقية تعزية صادرة عن مكتب السيستاني، تلقى "ناس" نسخة منها (2 تشرين الاول 2020): "تلقينا بالاسى والاسف نبا وفاة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر (رحمه الله) بعد عمر حافل بالمواقف الحكيمة والمميزة في خدمة قضايا شعبه وامته".

واضاف، "واذا نعزيكم والشعب الكويتي الكريم في هذا المصاب الفادح، نسال الله العلي القدير للفقيد الكبير الرحمة الواسعة ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان ولدولة الكويت العزيزة مزيد التقدم والازدهار".

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