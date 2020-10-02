صور.. “العمر مجرد رقم” لبلبة تتألق فى أحدث جلسة تصوير لها

2020/10/02 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ “العمر مجرد رقم “شعار ترفعه وتؤكده من حين لآخر النجمة المصرية “لبلبة” ، على الرغم من بلوغها 74 عامًا إلا أنها دوما تسرق الأضواء وتلفت الأنظار إليها ، فى أى ظهورا لها ، وخاصة بعد خضوعها لجلسة تصوير مؤخراً.وتحرص لبلبة ، أن تظهر دائما فى كامل رشاقتها وأناقتها ، مع […]

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