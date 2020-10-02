2020/10/02 | 23:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني رسالة بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال.

وقال المكتب السياسي في رسالته انه في مثل هذا اليوم وقبل 3 سنوات فقد شعب كوردستان وجميع العراقيين والعملية السياسية والسلام والتعايش في بلادنا مرشدا مناضلا افنى اكثر من نصف قرن من عمره في النضال التحرري والديمقراطي، حيث توقف القلب الكبير للمرشد والقائد الرئيس مام جلال.

واضاف المكتب السياسي ان رحيل الرئيس مام جلال احزن الكورد وجميع شعوب العراق ودعاة الحرية والديمقراطية والسلام في العالم.

وشدد المكتب السياسي على ان الاتحاد الوطني والشعب الكوردي وتيار الديمقراطية في المنطقة بحاجة الى حكمة وتجربة الرئيس مام جلال، الذي ترك ارثا سياسيا ثوريا غنيا يمكن لجميع الاطراف استنباط الدروس والاستفادة منه.

واشار المكتب السياسي الى ان القيادة الجديدة للاتحاد الوطني الكوردستاني سائرة على الخارطة والنهج الذي خطه الرئيس مام جلال، وتجدد العهد بأن تكون فلسفة مام جلال هي قبلة النضال، وان تعمل على ادامة نهج مام جلال وجميع شهداء ومناضلي الاتحاد الوطني لتحقيق الاهداف الوطنية والديمقراطية لشعب كوردستان.

PUKmedia / خاص ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكتب السياسي: الرئيس مام جلال ترك ارثا يمكن للجميع الاستفادة منه) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكتب السياسي: الرئيس مام جلال ترك ارثا يمكن للجميع الاستفادة منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).