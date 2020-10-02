2020/10/02 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الجمعة، أن المتظاهرين المطالبين بالتعيين ليسوا فائضين عن الحاجة، بل ضحية سوء التخطيط المتراكم في استثمار الطاقات. وقال عبد الصاحب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة التعليم ومؤسساتها الجامعية يؤدي فيها أكثر من ستة عشر ألف من موظفي العقود مهامهم الموكلة إليهم ويمثلون حاجة فعلية في الجامعات والمعاهد الحكومية التي تتعامل مع مدخلات متصاعدة من واقع النمو السكاني".وأعرب عن "التزام وزارة التعليم العالي بالتعامل الثابت والجاد مع ملف حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل على وفق السياقات والتشريعات التي تتيح لمؤسسات الدولة تفعيل درجاتها الوظيفية وتمكين شرائح الخريجين المختلفة من اعتلاء وظائفهم حال اطلاق التعيينات".وثمن وزير التعليم، "التعاطي الفاعل للجامعات والكليات الأهلية التي سارعت بتوفير فرص عمل ممكنة لحملة الشهادات والسعي الإيجابي الى تخفيف آثار التداعيات الراهنة على هذه الشريحة المهمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التعليم: المتظاهرون المطالبون بالتعيين ليسوا فائضين عن الحاجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التعليم: المتظاهرون المطالبون بالتعيين ليسوا فائضين عن الحاجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).