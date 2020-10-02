الفيفا يمدد عمل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي تسعة اشهر

2020/10/02 | 23:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد مدة عمل الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تسعة اشهر .



وقال الناطق الاعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد، في بيان صحفي :" ان الاتحاد الدولي أشاد بجهود وعمل التطبيعية خلال الاشهر الستة الماضية، على الرغم من تكليفها بمهام جديدة، إضافة إلى مهامها الرئيسة، وهي صياغة النظام الاساس والقانون الانتخابي للاتحادات الفرعية".



واضاف الناطق :" ان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر التمديد للهيئة التطبيعية تسعة أشهر اضافية تنتهي في 30 حزيران 2021 لاستكمال ما بدأته من مهام".وكان الاتحاد الدولي كلف الهيئة التطبيعية بادارة شؤون الكرة العراقية في الثالث من نيسان الماضي./ انتهى

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