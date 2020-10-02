البيت الأبيض يعلن وضع ترمب بانتخابات الرئاسة.. ويتحدث قريبا

2020/10/02 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب، يريد التحدث للشعب الأميركي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت مكيناني، اليوم، (2 تشرين الأول 2020)، أنه تم وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض، على الفور، بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترمب بفيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة إن "ترمب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر..



هو يريد التحدث إلى الشعب الأميركي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

وأضافت أن "ترمب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، وفي غضون ساعة، كشفنا تلك المعلومات للشعب الأميركي".

وتابعت: "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

وذكرت مكيناني: "يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه في جدول أعماله..



نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأميركي".

وأشارت إلى أن جميع الأحداث المخطط لها للرئيس تم تأجيلها، أو سيتم القيام بها عن طريق الإنترنت.

وفي بيان له، قال مدير حملة ترمب، بيل ستيبين، إن نائب الرئيس مايك بنس الذي أظهرت اختباراته أنه غير مصاب بفيروس كورونا، سيستأنف الحملة وفق ما كان مخططا لها.

وأضاف مدير حملة ترمب أنه تم تأجيل الفعاليات التي تم الإعلان عنها مسبقا والتي تشمل أفراد العائلة الأولى مؤقتا.

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