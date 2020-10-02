بالصور.. احباط مخطط انتحاري مزدوج في بغداد

2020/10/02 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الجمعة، احباط مخطط لإستهداف زائري "أربعينية الإمام الحسين"، بواسطة "إرهابيين" إنتحاريين اثنين خلال عملية نوعية شمالي بغداد.

وكتب رسول تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (2 تشرين الأول 2020)، انه "من خلال المتابعة المستمرة، جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملية نوعية شمالي بغداد، ويحبط مخطط إرهابي لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين".

وأضاف، ان "عملية القبض عليهما جاءت وفقا لمعلومات إستخبارية دقيقة وجهد كبير من الأبطال في الجهاز".

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