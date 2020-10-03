آخر تطورات صحة ترامب: يريد التحدث إلى الشعب

2020/10/03 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، يريد التحدث للشعب الأميركي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض (2 تشرين الاول 2020)، أنه تم وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض، على الفور، بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وقالت مكيناني إن " ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر..



هو يريد التحدث إلى الشعب الأميركي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

وأضافت أن "ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، وفي غضون ساعة، كشفنا تلك المعلومات للشعب الأميركي".

وتابعت: "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته، ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.

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