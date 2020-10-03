تعطيل الدوام في النجف الاسبوع المقبل

2020/10/03 | 00:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ النجف الاشرف

اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن عطلة محلية في المحافظة أعتبارا من يوم الاحد القادم 4/10/2020 ولغاية يوم الخميس القادم 8/10/2020، بمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع).

واكد المكتب الاعلامي للياسري استثناء الدوائر والاجهزة الامنية والخدمية والصحية ، لتقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام والمواكب الحسينية

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