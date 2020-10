2020/10/03 | 00:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تمديد مدة عمل الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة إضافية جديدة بعد انتهاء مهامها التي كُلفت بها لإدارة شؤون الكرة العراقية في الثالث من نيسان/إبريل الماضي.وأرسل الفيفا، مساء اليوم الجمعة، كتاباً رسمياً إلى الهيأة التطبيعية، أشاد فيه بالعمل الذي تم تكليفها به، بإدارة شؤون الاتحاد العراقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيفا يُمدد عمل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة لتسعة أشهر مقبلة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا يُمدد عمل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة لتسعة أشهر مقبلة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا يُمدد عمل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة لتسعة أشهر مقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).