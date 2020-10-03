2020/10/03 | 00:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف /نينا/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مغردا بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة تشرين :" ان مطالبنا ومطالب انتفاضة تشرين بشأن الانتخابات وارجاع الخدمات للشعب ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين لم تتحقق ".وقدم الصدر نصائحه الى من يريد التظاهر مجددا ،بالالتزام بالشرع والاعراف المعمول بها، والحفاظ على السلم الاهلي والصحة العامة، وعدم الاستعانة بدول خارجية لان هذا مناف لحب الوطن"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يقدم نصائح لمن يريدون التظاهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يقدم نصائح لمن يريدون التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).