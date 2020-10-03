الصدر بذكرى انتفاضة تشرين : في حال لم تفِ الحكومة بوعدها الإنتخابي فإنّ ذلك يعني ضياع العراق

2020/10/03 | 00:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدر زعيم التيار الصدري ، مقتدى الصدر ، اليوم السبت ، بيانا بالذكرى السنوية الاولى لانتفاضة تشرين “.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع “تويتر” :

بسم الله الرحمن الرحيممرّت علينا الذكرى السنوية الأولى لما يسمونها (بانتفاضة تشرين).تغمّد الله شهداءها بالرحمة والرضوان ومنّ الله على جرحاها بالصحة والشفاء وعلى معتقليها بالحرية والخلاص.مرّت هذه الذكرى والكثير من مطالبها ومطالبنا لم تتحقق الى الآن..ولا أعني المطالب الجزئية والثانوية بل:١- الإنتخابات المبكرة وبإشراف أممي وبآلية لا تتيح للأحزاب الفاسدة التربع على عرش الحكم والتسلط على الرقاب مرة أخرى.۲- إرجاع الخدمات للشعب العراقي وبأسرع وقتٍ ممكن.٣- محاسبة كبار الفاسدين والمخربين والخارجين عن القانون بواسطة القضاء النزيه.٤- محاسبة المعتدين على المتظاهرين من عام ٢٠١٦ حتى عامنا هذا.لذا من هنا أنصح جميع الثائرين بكافة توجهاتهم انتظار تحديد موعد الإنتخابات المبكرة وبقانون انتخابي عادل وعدم زج العراق بأتون العنف والغوغاء الأرعن والتصرفات الصبيانية السّمجة.وفي حال لم تفِ الحكومة بوعدها الإنتخابي..



فإنّ ذلك يعني ضياع العراق.ثم اني أنصح كل من يريد التظاهر أن يلتزم بما يلي:١- السلمية بأعلى درجاتها.٢- الالتزام بالشرع والأعراف المعمول بها.٣- الحفاظ على السلم الأهلي والصحة العامة.٤- عدم الاستعانة بدول خارجية فهذا منافٍ لحب الوطن..



والاستعانة بالظالم ولو على الظالم حرام.٥- التحلي بحكمة وحب الوطن..



فإن مستقبل العراق مجهول وقد يقع بين أفكاك الأعداء من الداخل والخارج.٦- عدم التعدي على القوات الأمنية على الإطلاق ومن ضربك على خدك الأيمن فقدم له الأيسر.۷- عدم زج العناوين الثائرة والشخصيات الناشطة بعنوان سياسي علني أم سري على الإطلاق..



فليس هدف الثائر التسلط وإنما إنقاذ الوطن.

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