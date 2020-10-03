الصدر حذر الحكومة من عدم تلبية هذه المطالب ويوجه سبع نصائح للمتظاهرين

2020/10/03 | 00:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الحكومة من عدم تحقيق اربع مطالب رئيسية.

وقال في تغريدة له على "تويتر": انه "في حال لم تف الحكومة بوعدها الانتخابي، فان ذلك يعني ضياع العراق".

ووجه الصدر سبع نصائح لكل من يريد التظاهر، وشدد على ضرورة الالتزام بها.

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