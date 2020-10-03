السيد الصدر: مرت سنة على تظاهرات تشرين والكثير من مطالبها لم تتحقق

2020/10/03 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ان مطالب تظاهرات تشرين لم تتحقق الى الان.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، انه مرت الذكرى السنوية الاولى لما تسمى (بانتفاضة تشرين) والكثير من مطالبها ومطالبنا لم تتحقق الى الان.

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