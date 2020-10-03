البيت الأبيض: ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز

2020/10/03 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مسؤول في البيت الأبيض مساء يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.

وقال طبيب ترامب إن الرئيس "متعب لكن حالته المعنوية جيدة" بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بينما سارع البيت الأبيض وحملته الانتخابية للتعامل مع المنعطف المفاجئ الذي يواجه رئاسته المضطربة.

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