الصدر يحذر من عدم ايفاء الحكومة بوعدها الانتخابي ويقدم نصائح للمتظاهرين

2020/10/03 | 00:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف /نينا/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مغردا بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة تشرين :" ان مطالبنا ومطالب انتفاضة تشرين بشأن الانتخابات وارجاع الخدمات للشعب ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين لم تتحقق "، مبينا انه :"في حال لم تف الحكومة بوعدها الانتخابي فان ذلك يعني ضياع العراق".وقدم الصدر نصائحه الى من يريد التظاهر ،بالالتزام بالشرع والاعراف المعمول بها، والحفاظ على السلم الاهلي والصحة العامة، وعدم الاستعانة بدول خارجية لان هذا مناف لحب الوطن، والتحلي بالحكمة وحب الوطن وعدم التعدي على القوات الامنية ، وعدم زج العناوين الثائرة والشخصيات الناشطة بعنوان سياسي علني ام سري على الاطلاق"./انتهى

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