رائد فهمي ومسيرة الطلبة- هل هي لعبة جديدة؟ - قاسم علي فنجان

2020/10/03 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان الحزب الشيوعي العراقي، وبعد الصدمات الأخيرة، خصوصا بعد تحالفه المشين مع القوى الإسلامية "سائرون"، وبعد اتخاذه الموقف الرافض للمشاركة بانتفاضة أكتوبر 2019، واتهامه لها بالحركة "المشبوهة"، وبعد اشهار افلاسه السياسي التام، وانزواءه في كهوف النجف، وبعد ان أصبح غريبا على الواقع الاجتماعي، وأصيب بعزلة كادت ان تطيح به، ها هو يعود من جديد ليقود لعبة جديدة، عسى ان يسترجع بعضا من كرامته السياسية، عسى ان يست ......





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