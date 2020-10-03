إذا لم أعش الكلمة لا أكتبها - يوميات - مريم نجمه

2020/10/03 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه ا إذا لم أعش الكلمة لا أكتبها - صباح الرياضة البدنية والذهنية والروحية..



رغم الأحلام والأعمال تضيق وتضيق ..



صباحكم نشاط عمل ذاتي بيتي وحدوي .



استمرينا نطالب ونقول " بِدْنا " أي نريد الوحدة الوحدة وحدة وطنية محلية وعربية , حتى أصبحنا نعيش الوحدة البيتية " الحجر الذاتي " !!تأتي الأمنيات بما لا يشتهي الفرد ..



تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.ومع ذلك سنبقى نحلم و ......





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