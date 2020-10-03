مقابلة مع مارتن هيدجر حول التاريخ والسياسة - زهير الخويلدي

2020/10/03 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "فقط اله يمكنه أن ينقذنا"ترجمة :"شبيغل: بروفيسور هيدجر، لاحظنا مرارًا وتكرارًا أن أحداث حياتك قد طغت على عملك الفلسفي إلى حد ما، على الرغم من أنها لم تدم طويلاً، لم يتم توضيحها أبدًا، إما لأنك كنت فخوراً للغاية أو لأنك لم تجد من المناسب التعليق عليها.هيدجر ـ تقصد عام 1933؟شبيغل: نعم، قبل ذلك وبعده.



نود أن نضعه في سياق أكبر ثم ننتقل من هناك إلى بعض الأسئلة التي تبدو مهمة بالنسبة لنا ......





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