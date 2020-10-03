ترامب يغادر البيت الأبيض إلى مستشفى عسكري بتوصية من أطبائه

2020/10/03 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيقضي الأيام المقبلة في مستشفى عسكري خارج واشنطن لتلقي العلاج من فيروس كورونا، لكنه سيواصل أداء مهامه.

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