2020/10/03 | 01:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك تايمز: نقل الرئيس ترمب إلى مستشفى وولتر ريد العسكرية لإجراء الفحوص اللازمة…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل الرئيس ترمب إلى مستشفى وولتر ريد العسكرية لإجراء الفحوص اللازمة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل الرئيس ترمب إلى مستشفى وولتر ريد العسكرية لإجراء الفحوص اللازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).