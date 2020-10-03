2020/10/03 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

ولد الممثل والفنان العراقي نزار حسين عبد الوهاب عبد الحميد السامرائي في11 تشرين الثاني 1945 في مدينة الحلة بمحافظة بابل.

ويملك السامرائي مشوارا فنيا محترما وحضورا مميزا على صعيد الشارع الفني العراقي بفضل اعماله الفنية التي حفرت قواعد حديدية في ذاكرة الجمهور.

وتميز السامرائي بابداعه الواضح في اجادة مختلف الادوار الفنية سواء على صعيد الشاشة الصغيرة أو السينما أو المسرح.

وعمل الراحل في المسرح بشكل مكثف في بداية حياته الفنية، وكذلك التلفزيون، وله مشاركات في السينما ، من أبرز المسلسلات التي شارك فيها (عائد من الرماد، أيوب، عندما تسرق الأحلام واحدها غايب في بلاد العجايب )، وبالنسبة للأفلام فمنها (الباحثون) وأفلام أخرى.

تميز السامرائي بانه من أكثر الفنانين العراقيين حبا للرياضة لاسيما اللعبة الشعبية الاولى في العالم ومارس الكرة لاعبا محترفا في صفوف نادي بابل الرياضي ووصل إلى المنتخبات المدرسية والشبابية الا ان الفن سرقه من على ملاعب العراق الخضراء.

وكان الفنان الرائد نزار السامرائي ،قد توفي مساء الجمعة، بسبب ازمة قلبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو نزار السامرائي؟) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو نزار السامرائي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).