بلاسخارت تبحث مع قيادة الحشد الشعبي ملفات أمنية وسط استياء من المحتجين

2020/10/03 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ بحثت‭ ‬ممثل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭ ‬بلاسخارت‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬المحمداوي،‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬فدك‮»‬،‭ ‬الجمعة،‭ ‬،‭ ‬ملف‭ ‬الأمن‭ ‬والنازحين‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬المحمداوي،‭ ‬استقبل‭ ‬الممثل‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭ ‬بلاسخارت‭ […]

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