كورونا ترامب والسيّد النووي

2020/10/03 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام نزل فيروس كورونا المستجد ليكون لاعباً عنيدا ومفاجئا في ميدان الانتخابات الامريكية ، وهو عنصر جديد لم يصحب اية انتخابات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة .لكن هذا الفيروس الخطير لن يكون حاسماً في تجريح كفة على كفة إلا انّ تمكن من جسم الرئيس الامريكي الذي يعاني بحسب الاطباء من نقطتي ضعف […]

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