السعودية تستأنف أداء العمرة بجدول زمني مع الاحترازات

2020/10/03 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭,- ‬الزمان‭ ‬ تستأنف‭ ‬السعودية‭ ‬الأحد‭ ‬أداء‭ ‬العمرة‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬بعد‭ ‬تعليقها‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬لوقف‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬مع‭ ‬إجراءات‭ ‬احترازية‭ ‬ووقائية‭.‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬ستسمح‭ ‬بأداء‭ ‬العمرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر،‭ ‬وبعده‭ ‬بشهر‭ ‬للمعتمرين‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬خارجها‭.‬وفي‭ ‬خطوة‭ […]

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