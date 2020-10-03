2020/10/03 | 01:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قالت كايلي مكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.وأضافت في بيان “لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم”.وظهر ترامب يسير دون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل ترامب لمستشفى عسكري لبضعة أيام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل ترامب لمستشفى عسكري لبضعة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).