ماذا لو؟ سيناريوهات انتخابات الرئاسة بعد إصابة ترامب بكورونا

2020/10/03 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر، تثير إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا التساؤلات عما سيحدث لو مات مرشح للرئاسة أو مات الرئيس المنتخب أو عجز عن آداء مهام منصبه.فيما يلي شرح للطريقة التي يعالج بها القانون الأميركي والقواعد الحزبية مثل هذه السيناريوهات.* […]

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