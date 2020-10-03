نيمار يسجل أول أهدافه بالموسم في انتصار ساحق لسان جيرمان

2020/10/03 | 01:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أحرز المهاجم البرازيلي نيمار أول هدفين له في الموسم خلال فوز ساحق لباريس سان جيرمان 6-1 على ضيفه المتواضع أنجيه في مباراة من جانب واحد في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.وافتتح أليساندرو فلورينتسي التسجيل لحامل اللقب بعد سبع دقائق من البداية قبل أن يحرز نيمار هدفين متتاليين بواقع هدف في كل شوط […]

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